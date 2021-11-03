馬克宏致莫里森簡訊外泄 澳購法潛艦棄單爭端加劇

（法新社雪梨3日電） 法國駐坎培拉大使今天表示，法國總統馬克宏傳給澳洲總理莫里森的私人簡訊外泄給媒體，已使法澳因潛艦協議破裂而起的爭端陷入「前所未見的新低點」。

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莫里森（Scott Morrison）9月中決定轉而接受AUKUS盟友美國和英國協助建造核動力潛艦，取代訂製法國傳統動力潛艦，引發澳、法兩國間嚴重外交齟齬。

在澳洲片面宣布取消與法國所訂要打造全新潛艦艦隊的價值數百億美元合約之前2天，馬克宏（Emmanuel Macron）傳了這則簡訊給莫里森。

馬克宏在訊息中問莫里森：「關於我們聯合打造潛艦的雄心，我應該期待好消息還是壞消息？」

後來，澳洲毀約消息一出，巴黎方面怒不可遏，馬克宏周末更怒控莫里森對他撒謊。10月31日有記者提問：「你認為莫里森對你撒謊嗎？」馬克宏答道：「我不是認為（對方撒謊），我知道他有（撒謊）。」不過澳洲方面否認。

澳洲「每日電訊報」（The Daily Telegraph）1日晚間6時披露馬克宏傳給莫里森的簡訊內容，消息來自一名匿名人士，此人是為了要證明馬克宏早就知道潛艦合約出問題，「他只是不想面對」。

法國駐澳洲大使提博（Jean-Pierre Thebault）今天憤慨表示，私人訊息外泄是「前所未見的新低點」。

提博在澳洲全國記者俱樂部（National Press Club）表示：「盟國領袖間有私人訊息往來時，你不會這樣搞，但也許這不過證明了我們從來都沒有被視為盟國。」

「這麼做也等於向所有國家元首傳達令人擔憂的信號：當心了，在澳洲可是會有泄密事件的。」

「且你私下對夥伴說的事情，終有一天會被用來當作武器對付你自己。」

有報導指出，私訊外泄事件有可能是莫里森辦公室暗中操弄，目的是要報復法國的「扯謊」指控。

© 2021 AFP