馬克宏警告攻烏代價高

（法新社柏林25日電） 法國總統馬克宏今天警告，俄羅斯攻擊烏克蘭將面臨慘痛後果。

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俄羅斯在烏克蘭邊界增兵讓人擔心衝突一觸即發，但目前為止克里姆林宮仍意圖不明。

馬克宏（Emmanuel Macron）今天來訪柏林，在德國總理蕭茲（Olaf Scholz）身旁表示：「如果發生攻擊，（俄羅斯）遭到的報復和代價將會非常高昂。」

先前有人揣測柏林可能敦促對俄羅斯採取較溫和的立場，但馬克宏表示：「我們呼籲降低緊張情勢，我也想說，德法在此事上團結一致。」

馬克宏表示，「一旦侵略發生，我們準備同步回應和因應」，他還說，西方強國會「完全團結」。

蕭茲則說：「我們預期俄羅斯採取明確行動降低局勢，我們都同意軍事侵略會引發重大後果。」

他也強調，莫斯科若侵犯烏克蘭領土完整，將付出「非常高昂的代價」。

馬克宏也堅稱，和俄羅斯「費時費力的對話」必須持續，並透露28日將和蒲亭通話。馬克宏說，這些對話會讓蒲亭有機會「釐清」俄羅斯對烏克蘭的計畫。

部分分析家預期俄羅斯正考慮在烏克蘭進行某種干預，但2014年兼並克里米亞的莫斯科堅稱沒打算攻打烏克蘭。

© 2022 AFP