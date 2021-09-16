馬克宏：大撒哈拉伊斯蘭國首腦遭法軍擊斃

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（法新社巴黎16日電） 法國總統馬克宏今天清晨在推特表示，大撒哈拉伊斯蘭國（Islamic State in the Greater Sahara, ISGS）首腦薩赫拉維（Adnan Abu Walid al-Sahrawi）已遭法國部隊擊斃。

在馬利、尼日與布吉納法索地區發生的聖戰士攻擊，大多數是由大撒哈拉伊斯蘭國犯下。

這個時常爆發衝突的「3國邊界」區域，經常被大撒哈拉伊斯蘭國和蓋達（Al-Qaeda）附屬組織「支持伊斯蘭和穆斯林團體」（Group for the Support of Islam and Muslims, GSIM）鎖定為目標。

馬克宏（Emmanuel Macron）在推特發文說：「這是我們在沙赫爾沙漠（Sahel Desert）打擊恐怖組織上再度取得一大勝利。」

大撒哈拉伊斯蘭國曾在2017年一場致命攻擊中鎖定美國軍人襲擊。2020年8月9日，薩赫拉維親自下令殺害6名法國慈善機構員工與他們的奈及利亞籍嚮導和司機。

法國軍隊曾根據鎖定聖戰士領導層的戰略，擊斃大撒哈拉伊斯蘭國數名高階成員。

今年6月，在沙赫爾地區駐軍超過8年後，馬克宏宣布減少法國在沙赫爾參與反聖戰士新月形沙丘行動（Operation Barkhane）的部隊人數，以重新聚焦在反恐行動與支持地方部隊上。

馬克宏說：「今晚，全國緬懷所有在沙赫爾地區因為參與藪貓行動（Operation Serval）和新月形沙丘行動而為法國殉職的所有英雄、失去親人的家庭以及所有受傷的人。」

馬克宏在推文中還說：「他們的犧牲不會白費。連同我們的非洲、歐洲與美國夥伴，我們將持續這場抗戰。」

© 2021 AFP