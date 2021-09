馬克宏：大撒哈拉伊斯蘭國首腦遭法軍擊斃

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社巴黎16日電) 法國總統馬克宏今天清晨在推特表示,大撒哈拉伊斯蘭國(Islamic State in the Greater Sahara, ISGS)首腦薩赫拉維(Adnan Abu Walid al-Sahrawi)已遭法國部隊擊斃。

在馬利、尼日與布吉納法索地區發生的聖戰士攻擊,大多數是由大撒哈拉伊斯蘭國犯下。

這個時常爆發衝突的「3國邊界」區域,經常被大撒哈拉伊斯蘭國和蓋達(Al-Qaeda)附屬組織「支持伊斯蘭和穆斯林團體」(Group for the Support of Islam and Muslims, GSIM)鎖定為目標。

馬克宏(Emmanuel Macron)在推特發文說:「這是我們在沙赫爾沙漠(Sahel Desert)打擊恐怖組織上再度取得一大勝利。」

大撒哈拉伊斯蘭國曾在2017年一場致命攻擊中鎖定美國軍人襲擊。2020年8月9日,薩赫拉維親自下令殺害6名法國慈善機構員工與他們的奈及利亞籍嚮導和司機。

法國軍隊曾根據鎖定聖戰士領導層的戰略,擊斃大撒哈拉伊斯蘭國數名高階成員。

今年6月,在沙赫爾地區駐軍超過8年後,馬克宏宣布減少法國在沙赫爾參與反聖戰士新月形沙丘行動(Operation Barkhane)的部隊人數,以重新聚焦在反恐行動與支持地方部隊上。

馬克宏說:「今晚,全國緬懷所有在沙赫爾地區因為參與藪貓行動(Operation Serval)和新月形沙丘行動而為法國殉職的所有英雄、失去親人的家庭以及所有受傷的人。」

馬克宏在推文中還說:「他們的犧牲不會白費。連同我們的非洲、歐洲與美國夥伴,我們將持續這場抗戰。」

