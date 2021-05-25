馬利軍方強行拘留總統、總理 外界憂二次政變

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（法新社巴馬科24日電） 西非國家馬利軍方對政府人事調整心懷不滿，今天將過渡政府總統恩多和總理瓦恩拘留在首都郊區的一處軍營，引發國際社會廣泛譴責，要求立即放人。

馬利去年8月發生軍事政變，在區域組織祭出制裁的威脅下，退役上校恩多（Bah Ndaw）擔起臨時總統一職，帶領過渡政府重建文人政府，同時任命資深外交官瓦恩（Moctar Ouane）為過渡政府總理。恩多和瓦恩今天遭軍方強行帶走，引發各界對馬利發生二次政變的擔憂。

兩名不願透露姓名的高階官員告訴記者，恩多和瓦恩已被軍方帶到首都巴馬科（Bamako）郊區的卡蒂（Kati）軍事基地。

恩多今天稍早公布敏感的改組名單，以應對外界對過渡政府日益高漲的批評聲浪，其中，前國防部長卡瑪拉（Sadio Camara）和前安全部長柯奈（Modibo Kone）兩名政變領袖遭到撤換，恩多和瓦恩隨即遭軍方帶至軍營。

馬利政府深受政變領袖和軍方左右，使得各界對馬利明年初舉行選舉的承諾抱持懷疑。

馬利過渡政府改組之際，巴馬科當局正面臨愈來愈多政治挑戰，同時背負遵守承諾如期改革的壓力。

儘管今晚有關馬利二次政變的臆測甚囂塵上，這座城市仍顯得相對平靜。

法新社透過電話短暫聯繫到瓦恩，他在斷線前說，軍方「要來抓他了」。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）說，歐盟領袖認為這起事件是「綁架」，並予以譴責。

米歇爾在歐盟27國領袖高峰會後對記者說：「發生了重大且嚴肅的事，我們準備考量採取必要措施。」

聯合國（UN）、非洲聯盟（African Union）、西非經濟共同體（ECOWAS）、歐盟和美國稍早發表聯合聲明，譴責馬利軍方的逮捕行動，呼籲「立即且無條件還其自由」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在推特呼籲各方冷靜，並敦促馬利軍方「無條件釋放」兩名領導人。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP