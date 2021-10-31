馬刺擒公鹿 結束4連敗

（法新社洛杉磯30日電） 2021年美國職籃NBA總冠軍密爾瓦基公鹿今天主場迎戰聖安東尼奧馬刺，馬刺靠着攻勢平均，以102比93拿下本季首場客場勝利，也結束近來的4連敗。

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莫瑞（Dejounte Murray）與福布斯（Bryn Forbes）領銜馬刺攻勢，5名球員得分上雙，其中有2人是替補上場，助馬刺戰績提升到2勝4敗。

莫瑞拿下全隊最高的23分，福布斯挹注16分，懷特（Derrick White）17分，強生（Keldon Johnson）12分與11籃板，楊恩（Thaddeus Young）則貢獻10分。

在隊友傷兵累累，羅培茲（Brook Lopez）、哈勒戴（Jrue Holiday）、迪文森索（Donte DiVincenzo）都因傷缺陣的情況下，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下全場最高的28分，另有13籃板，可惜獨木難支。

今天馬刺前鋒麥德莫特（Doug McDermott）也因膝傷沒有上場。

這是馬刺本季第3次客場出賽，前1場他們才以99比104惜敗給達拉斯獨行俠。

© 2021 AFP