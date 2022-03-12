馬刺逆轉險勝爵士 帕波維奇榮登NBA最多勝教練

（法新社華盛頓11日電） 聖安東尼奧馬刺隊今天以104比102逆轉險勝猶他爵士隊，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）拿下執教生涯第1336勝，成為NBA史上最多勝教練。

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帕波維奇自1996年加入馬刺以來，一直是主場球迷的摯愛，今天他超越了與NBA傳奇教頭尼爾森（Don Nelson）並列的紀錄，獨居歷史第一人。

帕波維奇表示：「我們所有人都分享了這項紀錄。這不是我的。這是我們的。這就是它的樂趣。在那之後，就是這樣。將來會有其他人擁有此一紀錄。」

現年73歲的帕波維奇帶領馬刺贏得5次NBA總冠軍，去年在東京率領美國隊贏得奧運男籃金牌。

曾在帕波維奇麾下效力的阿根廷球星吉諾布里（Manu Ginobili）在推特上寫道：「恭喜你！」還附上一張波波維奇的圖片和山羊表情符號，象徵「有史以來最偉大」。

帕波維奇30年前曾擔任尼爾森的助理教練。在金州勇士隊於社群媒體上發布的一段影片中，尼爾森說：「我只是想告訴你，我對你所有的成就以及你為全世界籃球所做的美好事情感到多麼自豪。」

「我是為你現在將要完成的事感到最自豪的人，這件事就是讓我在歷史勝場排行榜名列第二。我為你感到驕傲。我等不及這一天的到來。我只是想讓你知道，作為我生命中的摯友之一，我只是希望你在NBA的剩餘歲月里一切順利。」

© 2022 AFP