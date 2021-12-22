馬士基斥資36億美元 併購中國物流公司以擴展業務

（法新社哥本哈根22日電） 丹麥海運業巨擘馬士基集團（AP Moeller-Maersk）今天宣布同意斥資36億美元，收購中國供應鏈管理公司利豐集團的子公司利豐物流（LF Logistics），以擴大業務範圍。

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馬士基集團透過聲明表示：「馬士基現在又邁出重要的一步，以為客戶提供整合物流服務…我們的業務重心將大幅度轉向全球物流，以及整合性端對端服務和解決方案。」

聲明指出，這項預定明年完成的收購案「將讓我們得以提供真正的全球門到門供應鏈解決方案」。

11月，馬士基才收購了德國航空貨運公司翼源國際（Senator International）。

馬士基於2017年將石油部門出售給法國道達爾能源集團（TotalEnergies），現階段則希望將業務重心轉向運輸和物流。

馬士基的業務範圍遍及全球130個國家，共有約8萬名員工。

利豐物流目前則有1萬名員工，並在亞太地區的14個國家擁有223座倉庫。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行影響，自2020年年中以來，海運需求激增，亞洲到美國和歐洲航線的需求更是明顯上升。

此外，許多公司目前仍在補充疫情爆發初期急遽下降的庫存，這也導致海運需求增加。

© 2021 AFP