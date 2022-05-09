馬德里網賽連克強敵 小將艾卡拉茲強勢奪冠

（法新社馬德里8日電） 西班牙小將艾卡拉茲在馬德里大師賽接連擊敗納達爾、喬科維奇，今天再以6比3、6比1，直落二擊敗德國名將茲韋列夫，奪得這次賽事的冠軍。

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19歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）只花了1個小時又多一點點的時間，擊敗茲韋列夫（Alexander Zverev），收下個人近來的10連勝，連同上個月底的巴塞隆納網賽，他已連拿兩座冠軍。

艾卡拉茲奪冠毫不僥倖，因為他是接連擊敗同胞網球名將納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞的世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）才闖進決賽；而在今天稱王後，艾卡拉茲在9日公布的最新世界排名將上升到第6。

甫於5日歡度19歲生日的艾卡拉茲，繼3月在邁阿密網賽後，再次拿下ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP World Tour Masters 1000）冠軍。比艾卡拉茲更年輕而能有如此成就的選手只有納達爾，他在18歲時，於蒙地卡羅、羅馬兩項賽事稱王。

艾卡拉茲說：「能打贏這些球員，感覺真的很棒。先擊敗史上最好的兩名球員，然後又贏了世界排名第3的茲韋列夫，而他是個偉大的球員。我得說這真是我這輩子到現在，最美好的一周。」

大會第2種子茲韋列夫對艾卡拉茲的表現印象深刻。

賽後他在場上告訴艾卡拉茲說：「現在你是世界上最好的球員，就算你只有5歲，你仍擊敗了我們所有人。」

茲韋列夫深信艾卡拉茲這名青少年選手的前途不可限量。

茲韋列夫說：「很高興看到網球界能有這樣一位新的超級巨星，他將贏得許多大滿貫賽冠軍，並將成為世界球王。」

© 2022 AFP