馬拉度納逝世 檢方調查是否涉醫療過失

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（法新社布宜諾斯艾利斯27日電） 司法消息人士說，阿根廷檢方今天在調查足球傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）逝世情況，了解是否涉及醫療過失。

一名親屬告訴法新社：「早有不合常規的地方。」

馬拉度納律師莫拉（Matias Morla）稍早曾要求有關單位調查救護車是否花半小時以上才到馬拉度納的住處。

初步驗屍報告顯示，60歲的馬拉度納25日午間在睡夢中因急性肺水腫和慢性心臟衰竭過世。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯檢察官辦公室已立案，案名「馬拉度納死因判定」。

不具名司法消息人士說：「此案設立是因為他是在家中過世，沒有人簽署他的死亡證明。這不代表有可疑或不合常規處。」

馬拉度納本月初曾動腦部手術取出血塊，他是在布宜諾斯艾利斯北方的老虎城（Tigre）家中接受全天候醫療照護。

這名親屬告訴法新社：「你得看他們是否做了該做的，或是否曾鬆懈下來。」

「檢察官在馬拉度納過世當天出現，護理師有做出聲明，之後擴大聲明，最後還上電視稱她原本的說法是迫於壓力，因此聲明中有些地方互相矛盾。」

檢察官辦公室正在等待馬拉度納遺體毒理學檢測結果。負責此案的3名檢察官已在索取馬拉度納病歷，以及社區維安監視器紀錄。

© 2020 AFP