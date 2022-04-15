馬斯克提議430億美元買推特 稱若不成交恐賣持股

（法新社舊金山14日電） 特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天對推特（Twitter）發起敵意併購行動，堅稱這個社群網路與微網誌服務商需要改造，但承認430億美元收購提案可能失敗。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，這項收購提案面臨多重不確定性，包括可能遭拒和籌集現金的挑戰，但若完成收購，將對推特造成廣泛的影響。

馬斯克以提升在推特上的言論自由，作為他所稱「最佳和最終提案」的主要理由，推特董事會表示正在檢視此案。

美國主管機關資料披露這項收購提案後，馬斯克首度就此談話指出：「我強烈的直覺是，一個最受信任且具有廣泛包容性的公共平台對文明的未來極為重要。」

美國證券管理委員會（SEC）今天公布檔案資料顯示，這位全球最富有的人提議每股54.20美元、總價約430億美元（約新台幣1.26兆元）收購這家社群媒體公司。

馬斯克在加拿大一場會議表示，他「沒把握」此案會成交，承認有「替代計畫」但不願詳述。他在SEC文件中指出，若收購案遭拒，他會考慮出脫持股。

馬斯克上周披露買進7350萬股推特股票或9.2%普通股，此言一出，推特股價飆漲逾25%。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

© 2022 AFP