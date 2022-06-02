馬斯克父親揭露馬斯克童年 從小家教嚴格軍事化教育

（法新社朗厄班2日電） 電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長暨創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）的父親厄羅爾．馬斯克（Errol Musk）近來接受媒體專訪，他說自己是嚴厲的父親並驅動了兒子的雄心壯志。

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伊隆．馬斯克雖然知道如何帶動新聞風向，但這位全球首富、科技億萬富翁在種族隔離時代南非的早年生活所有相關報導仍然很粗略。

伊隆．馬斯克收購推特（Twitter）案一波三折之際，他的父親厄羅爾．馬斯克接受法新社訪問表示，他曾試圖將兒子們撫養成「像南非男孩一樣」，向他們灌輸自己在軍隊中學到的同樣紀律。

76歲的厄羅爾說：「我是一個嚴厲的父親，我說的話就是鐵律，我是他們的學習對象。」

他提到，伊隆．馬斯克在學齡前，就已經發願要成為世上最富有的人，這要歸功於極具男子氣概的「南非男孩」家庭教育，驅動了他的雄心壯志。

厄羅爾在距離南非開普敦（Cape Town）120公里的古樸海濱小鎮朗厄班（Langebaan）家中接受法新社訪問表示：「這是我們生活方式的一部分，我的生活方式。我們努力做到最好。」

這位退休的工程師和房地產開發商說：「我努力成為自己從事的行業類型中的佼佼者。」

伊隆．馬斯克於1971年6月28日出生在普勒托利亞 （Pretoria），父母親是厄羅爾和梅耶．馬斯克（Maye Musk）。在南非長大的梅耶除了是國際超模，也是一位營養師。

伊隆．馬斯克是3個孩子中年紀最大的，他與弟弟金巴爾（Kimbal）和妹妹托斯卡（Tosca）年齡相近。他在種族隔離最嚴重的時候離開了南非，以避免軍隊徵招入伍。

父母親離婚後，伊隆．馬斯克決定與父親同住，當時要搬進父親家中，他就一個人搭乘了夜間列車。

厄羅爾回憶道：「我到了約翰尼斯堡車站，看到獨自搭火車的9歲小伊隆，臉上洋溢着笑容。」不過，伊隆．馬斯克曾多次表示他的童年並不快樂。

2017年，厄羅爾和一位年紀比他小40歲的繼女生了一個孩子，父子倆因此產生重大分歧。厄羅爾說：「伊隆認為這不是很好。但從我的角度來看，我只是任憑事情自然發展。」

但厄羅爾指出，他們的關係自此之後有所改善。他說：「我們會互相關心。」

© 2022 AFP