馬斯克與女友格萊姆斯代孕添女 取名依舊特立獨行

（法新社華盛頓11日電） 身價億萬的企業家馬斯克（Elon Musk）和音樂人女友格萊姆斯（Grimes）透過代孕擁有第2個孩子，這次是個女兒，全名Exa Dark Sideral Musk，小名為「Y」。

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33歲的格萊姆斯在德州家中接受「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌訪問時，記者聽到樓上傳來嬰兒哭聲，她一開始不願多談，最後還是承認再度當媽媽了。

格萊姆斯懷第一胎時出現了嚴重不適和併發症，所以第2個孩子選擇代孕，女嬰於去年12月誕生。

馬斯克與格萊姆斯的第一個孩子在2020年5月出生，兩人將兒子取名為X A A-12，昵稱為「X」，受到媒體密切關注。

特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克目前是全球首富，他去年秋季宣布與格萊姆斯「半分手」。

格萊姆斯告訴「浮華世界」說：「我可能還是會稱他是我的男朋友，但我們的關係非常多變。」

本名克萊兒布謝（Claire Boucher）的加拿大電音歌手格萊姆斯還說，她跟馬斯克雖然不住在一起，但仍是「摯友」。

她說：「我們經常見面…我們都有自己的事情要忙，我不期望別人能理解。」她也說與馬斯克計畫至少生3或4個小孩。

格萊姆斯解釋說，女兒取名為Exa Dark Sideral，背後意義與太空和科技有關。Exa是超級運算術語，Dark代表「未知」，Sideral是恆星（sidereal）更精靈化的拼法。 50歲的馬斯克至今離過3次婚，有8個孩子，包括其中1名在2002年夭折，當時僅10周大。

© 2022 AFP