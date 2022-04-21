馬立波情勢惡化 烏克蘭提議舉行「特別回合」談判

（法新社基輔20日電） 一名基輔高階官員說，烏克蘭今天提議要在遭俄軍圍困的烏國東南部港市馬立波（Mariupol），與俄羅斯舉行「特別回合」談判。

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烏克蘭談判代表、總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特說：「是的，沒有任何條件。我們準備在馬立波舉行一輪『特別談判』。」

「一對一，二對二。為拯救我們的人、亞速軍團、部隊、平民、孩童、生者及傷者，每個人，因為他們是我們的一員，因為他們都在我心中，永遠。」

另一名烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）在即時通訊軟體Telegram說，他與波多利雅科「準備好抵達馬立波，與俄方就撤離我們的駐軍和平民舉行會談」。

當局試圖從馬立波撤離平民的行動今天再次宣告失敗。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告，「馬立波的局勢正在惡化」，數以千計烏軍和平民受困在這座城市。

在俄軍圍困攻勢中保衛馬立波的亞速軍團指揮官帕拉馬爾（Svyatoslav Palamar）今天稍早表示，他的部隊已準備與平民一同撤離這座戰略港市。

他在上傳至Telegram的影片中說，目標是「撤離傷員，將死者遺體運出，在不受俄羅斯聯邦控制的領土光榮地埋葬他們」。

他還強調，他的部隊不會聽從俄軍要他們繳械投降的要求。

帕拉馬爾也呼籲「整個文明世界（在這些談判中）成為我們的安全保障」。

莫斯科並未立即對烏克蘭的提議作出回應。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2022 AFP