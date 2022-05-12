馬立波烏軍指揮官點名馬斯克 協助鋼鐵廠守軍撤出

（法新社基輔12日電） 烏克蘭馬立波指揮官11日直接呼籲世界首富馬斯克，代表被俄羅斯軍隊圍困在東南部港市馬立波的那些人調停戰事，讓守軍撤出亞速鋼鐵廠。

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這場長達3個月的戰爭摧毀了馬立波（Mariupol）這個戰略港市，在經過數周血腥戰鬥後，部分烏克蘭人在亞速鋼鐵廠（Azovstal）誓死抵抗。

馬立波第36獨立陸戰旅指揮官伏林那（Serhiy Volyna）說，他設立推特（Twitter）帳號的唯一目的就是要聯絡馬斯克（Elon Musk）。

馬斯克（Elon Musk）正尋求買下社群平台推特。

伏林那發推文給馬斯克說：「人們說你來自另一個星球，教導人們要相信不可能的事情。」

「我們的星球彼此相鄰，因為我生活在幾乎不可能生存的地方。請幫助我們離開亞速鋼鐵廠前往一個調停國家。如果不是你，那會是誰？」

伏林那呼籲「地球上每一個人」，幫助確保馬斯克看到他的訴求。

基輔當局本周稍早表示，1000多名士兵，其中有多人受傷，仍死守在亞速鋼鐵廠地下龐大蘇聯時代迷宮般碉堡和隧道中，抵抗如今已控制馬立波的俄羅斯軍隊。

馬斯克尋求以440億美元收購推特。根據推特表示，由於烏克蘭戰爭，推特的用戶激增，人們使用這種社群媒體服務來尋找新聞和支持。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

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