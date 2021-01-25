馬霍姆斯率酋長闖超級盃 朝衛冕冠軍邁進

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（法新社堪薩斯市24日電） NFL明星四分衛馬霍姆斯帶領酋長38比24擊敗比爾闖進超級盃，朝衛冕之路邁進。

職業美式足球聯盟 NFL美國聯盟（AFC）冠軍賽，頭號種子堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）今天主場迎戰水牛城比爾（Buffalo Bills）。酋長的馬霍姆斯（Patrick Mahomes）先前在美聯分區賽衝撞中出現腦震蕩癥狀，一度成為球隊的隱憂，但他今天順利歸隊，為酋長注入一劑強心針。

馬霍姆斯此役傳球38次，成功29次，傳出325碼，共有3次傳球達陣。

馬霍姆斯2017年選秀會被酋長以第1輪第10順位選上後，隨即於2018年球季獲選年度MVP，並在2019年球季率隊稱霸超級盃，個人也獲選超級盃MVP。

即便如此，27年來首度闖進美聯冠軍賽的比爾，今天毫不掩飾他們對勝利的渴望，開賽先靠射門（field goal）及諾克斯（Dawson Knox）接獲艾倫（Josh Allen）傳球完成達陣（touchdown），在首節取得9比0 領先。

但超級盃衛冕軍酋長也不是省油的燈，在第2節火力全開。明星四分衛馬霍姆斯傳球給哈德曼（Mecole Hardman）達陣，酋長在加踢後追到7比9，接下來兩度達陣與加踢得手，讓酋長翻轉戰局，一度以21比9領先，比爾在中場前11秒才靠射門再度拿下分數。半場比完，酋長21比12領先比爾。

攻守兩端的表現明顯都較比爾出色的酋長，下半場持續保持領先，最終38比24擊敗比爾，成為本季美聯冠軍，也收下最後一張超級盃門票。

酋長今天贏球，朝衛冕超級盃冠軍的目標邁進，他們的對手將是明星四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）。超級盃2月7日將在海盜主場進行，海盜是史上第一支在自家主場爭奪超級盃冠軍的球隊。

稍早的國家聯盟（NFC）冠軍賽，坦帕灣海盜在布雷迪率領下，以31比26客場擊敗頭號種子綠灣包裝工（Green Bay Packers），率先拿下超級盃門票。

本季NFL能參加季後賽的球隊，由12隊增加到14隊，兩聯盟各有7隊得以參賽。美聯、國聯第一種子酋長、包裝工在季後賽首輪的外卡戰休兵。

© 2021 AFP