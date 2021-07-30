馬龍成為奧運桌球男單衛冕成功第一人

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（法新社東京30日電） 東京奧運桌球男子單打決賽今天上演「中國內戰」局面，中國老將馬龍以4比2擊退新一代天王樊振東摘下金牌，成為奧運歷史上桌球男單衛冕成功的第一人。

32歲的馬龍是中國男子隊隊長，他在決賽面對目前世界排名第一的樊振東以經驗取勝，贏得他第4面奧運金牌。他除了2016年裡約奧運在男單摘金，2012年倫敦奧運和2012年也捧回男子團體金牌。

本屆男單銅牌由德國好手奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）獲得，他在第三名之爭以4比3力克台灣小將林昀儒。

中國桌球隊這次參賽東京奧運原本期望能囊括所有項目金牌，但在混雙決賽敗給日本。

捷克政府核准公務員接種疫苗可放假兩天（中央社布拉格30日法新電）為鼓勵公務員接種疫苗，捷克政府今天核准一項提案，凡接種疫苗的公務員可放假兩天。

捷克總理巴比斯（Andrej Babis）說：「要鼓勵大家接種疫苗我簡直無計可施了，有些人可能會批評這不公平，但我不這麼認為。」

巴比斯是身家萬貫的富豪總理，企業版圖跨足食品、化學公司、媒體，僱用數以千計勞工。他並呼籲民營企業效法政府的作法。

他說：「每個好僱主與企業主都知道，他們必須保護自己的員工，否則染病的員工終將隔離，並且這將對公司造成負面的影響。」

捷克人口1060萬，大約470萬人已完整接種疫苗。

捷克境內反對疫苗接種與其他抗疫措施的聲浪高漲，包括前總統克勞斯（Vaclav Klaus）在內。

© 2021 AFP