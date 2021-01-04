駁川普批疫情統計造假說 佛奇：病故人數都是真的

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（法新社華盛頓3日電） 美國總統川普稱全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病故人數35萬是遭到誇大，官員今天對此提出反駁。

美國迄今僅約420萬民眾接種由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發或莫德納（Moderna）的COVID-19二劑型疫苗第一劑，遠低於官方預估認為跨年前會有2000萬人接種的目標。

川普譴責地方當局耽誤接種工作，推文表示「聯邦政府配送疫苗的速度遠比各州的注射速度還要快」。

川普也宣稱病例數和病故人數因為荒謬的判定方法遭到嚴重誇大，指控美國疾病管制暨預防中心（CDC）採用「一有懷疑，一律判定COVID-19」的政策。

國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）院長佛奇（Anthony Fauci）今天在美國廣播公司新聞網（ABC News）政論節目對此做出回應，表示：「這些都是真實的數字，真實的人，真實的死亡。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP