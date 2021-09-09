駁攜鉅款逃亡指控 阿富汗前總統：從沒想過背棄人民

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（法新社喀布爾8日電） 阿富汗前總統甘尼上月在塔利班（Taliban）兵臨城下之際棄國逃離，他今天發表聲明，為自己沒能讓政權以不同方式結束，向全國人民道歉。甘尼曾說，他從沒打算背棄人民。

甘尼（Ashraf Ghani）在推特（Twitter）發表聲明說，自己8月15日在保安人員催促下倉皇離開首都喀布爾（Kabul），是為了避免爆發流血衝突，並再度嚴正駁斥從國庫捲走1.69億美元逃亡的指控。

甘尼說：「離開喀布爾是我一生中最艱難的決定，但我相信這是讓槍聲停止和拯救喀布爾及600萬市民的唯一辦法。我20年來奉獻生命，致力協助阿富汗人建立一個民主、繁榮和主權國家，從沒想過要棄人民於不顧。」

甘尼也藉機否認有關他捲走鉅款出逃的指控，甚至說他準備接受調查，以證明自己的清白。

目前人在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）的甘尼感嘆道，他的政權最後也如前朝般悲劇收場，未能替這個飽受戰爭蹂躪的國家帶來和平與繁榮。

「我對所有阿富汗人，尤其是阿富汗軍人及其眷屬在過去40年的犧牲，表達由衷的讚賞和敬意。我的任期最後也像前朝一樣悲劇收場，沒能確保阿富汗穩定繁榮，令我深感遺憾。我為自己無法讓它以不同方式落幕，向阿富汗人民道歉。我對阿富汗人民的承諾從未動搖，且將引領我一生。」（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP