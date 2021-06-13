駁「英國版福斯新聞」說 GB新聞台正式開播

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（法新社倫敦13日電） 英國20多年來第一個專門播放電視新聞的頻道GB新聞台（GB News）今晚將首度開播，面對外界將其稱為「英國版福斯新聞」，GB 新聞台高層表示主持人將擁有「暢所欲言的自由」。

但就在GB新聞台今晚7時首播前，還必須應付外界拿它與善於煽動及分裂民粹主義的美國福斯新聞網（Fox News）進行種種不利的比較。

GB新聞台表示，它們的目標是要迎合更廣大觀眾，包括支持2016年英國脫歐（Brexit）公投、遭邊緣化的族群。

標榜自己是「英國新聞頻道」的GB新聞台毫不避諱地以英國國旗紅、白、藍作為台徽代表色，準備要與英國廣播公司（BBC）及天空新聞網（Sky News）等更多老牌競爭者較勁。

GB新聞台新聞及節目總監麥克安德魯（John McAndrew）表示：「我們的主持人將擁有暢所欲言的自由，能擁有一點樂趣，並勇於面對真正攸關英國人民的話題。」

GB新聞台旗下擁有140名新聞工作者，新購入的總部辦公室位於倫敦西部，已吸引一票高知名度的英國傳播界人士加入。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）

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