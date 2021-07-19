駐巴基斯坦大使女兒遭綁架 阿富汗召回外交官

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（法新社喀布爾18日電） 阿富汗駐巴基斯坦大使阿里克希爾的女兒席爾西拉在巴國首都伊斯蘭馬巴德遭短暫綁架後，阿富汗今天表示，基於安全理由，召回阿里克希爾及其他高層外交官，直到威脅解除為止。

席爾西拉．阿里克希爾（Silsila Alikhil）16日遭不明人士綁架數小時，並受到酷刑虐待。

阿富汗外交部今天聲明指出，駐巴基斯坦大使阿里克希爾（Najibullah Alikhil）的女兒遭遇綁架後，阿富汗領導人已召回駐巴大使及其他高層外交官，指示他們離開伊斯蘭馬巴德（Islamabad）返回喀布爾，直到所有安全威脅解除為止；外交部也要求逮捕兇嫌並予以起訴。

外交部說，席爾西拉是在回家途中被綁架，獲釋後，目前仍在醫院接受治療。

巴基斯坦外交部稍後表示，席爾西拉在她的車中遇襲，當局已加強安全措施，保護阿里克希爾一家。

阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）在推特表示：「阿國大使的女兒遭到綁架和虐待一事，已經傷害到我們的民族精神，等同國家精神遭遇酷刑。」

阿富汗外交部又說，將派代表團前往巴基斯坦評估情勢，之後將再採取進一步行動。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP