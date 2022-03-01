駐聯合國12人被指間諜遭美驅逐 俄批敵意行為

（法新社紐約聯合國總部28日電） 美國今天表示，將把12名俄羅斯駐聯合國代表團人員驅離美國，理由是他們從事間諜活動，不利美國國家安全。俄國駐華府大使安托諾夫怒批，美國此舉是「敵意行為」。

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法新社報導，美國駐聯合國代表團女發言人達爾頓（Olivia Dalton）說，那些被下令離境的人，「從事不利我們國家安全的間諜活動，濫用了他們在美居留權」。

達爾頓表示：「我們依據聯合國總部協議（UN Headquarters Agreement）採取這項行動。此舉已醞釀好幾個月。」

俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）在臉書（Facebook）表示，「這對我們國家是一種敵意舉動」，又說莫斯科「深感失望」、「完全駁斥」美方的指控。

安托諾夫說，華府再次未能「履行其義務，以確保維持讓駐聯合國外國使節團運作的正常條件」。他說：「俄羅斯外交官再次遭針對。」

稍早在安理會一場有關烏克蘭人道情勢的會議中，美國駐聯合國副大使米爾斯（Richard Mills）說，這12人從事非外交活動。 俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）在紐約聯合國總部記者會中指出，這12人已被下令在3月7日之前離開美國。

涅班濟亞本身沒有遭驅逐，俄羅斯外交消息人士後來告訴法新社，美國驅離外交官員的決定沒有波及到涅班濟亞或他的兩位副手紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）與埃夫斯蒂格涅耶娃（Anna Evstigneeva）。

根據俄羅斯外交消息人士，俄國駐聯合國代表團約有100名人員。（譯者：紀錦玲）

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