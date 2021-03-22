駐阿富汗美軍何時全撤 美防長：由拜登決定

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社喀布爾21日電） 美國國防部長奧斯汀今天無預警訪問喀布爾會晤阿富汗總統甘尼，他說拜登政府希望「以負責任方式終結」這場美國曆時最長戰爭。

至於美軍將在阿富汗留守多久，奧斯汀（Lloyd Austin）會後告訴媒體：「這是我上司決定的範圍」。

奧斯汀說：「這將是（拜登）總統在某個時間點會決定的事，依他希望如何着手此事未來走向而定。」

奧斯汀在推特（Twitter）推文說，他到阿富汗是來「聆聽和學習，此行對我來說非常有幫助」，並說他會向拜登報告他在此視察美軍的狀況。

拜登17日在美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問中表示，美方「很難」在5月1日期限前撤軍，但也說，如果期限延長，也不會延「太久」。這項期限是美國前總統川普政府與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）所訂下。

剛訪完印度隨即到阿富汗的奧斯汀說：「無論如何一直都會有疑慮，但我認為有很多精力集中在必要的事務，致使以負責任方式終結，透過談判解決這場戰爭。」

他還說，阿富汗境內「暴力衝突程度仍相當高。我們真的希望看到暴力衝突降溫，而我認為確實有在減少，為展開真正富有成效的外交工作創造有利條件」。

© 2021 AFP