駐阿美軍疑誤炸 紐時：影片曝鎖定援助人員非IS

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（法新社華盛頓10日電） 美國「紐約時報」今天報導，影片分析顯示，美國在阿富汗最後一場空襲，可能誤將目標鎖定成一名援助人員而非伊斯蘭國（IS）戰士，導致10名平民喪生。

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）8月中掌權後，首都喀布爾（Kabul）機場湧入大批逃難人潮，附近區域26日發生炸彈攻擊，造成逾百人死傷，死者中包括至少13名美軍，IS的地區主要分支「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISIS-K）宣稱策畫犯案。

最後一批美軍8月30日撤出阿富汗，結束20年的阿富汗戰爭。五角大廈聲稱美軍在撤離前夕，於8月29日派出「死神」（Reaper）無人機攻擊，阻止IS另一次攻擊計畫。

喀布爾居民阿瑪迪（Aimal Ahmadi）日前告訴法新社，這場空襲造成10名平民喪生，包括他的小女兒、侄子、侄女，以及他的兄弟艾茲瑪瑞（Ezmarai Ahmadi）。艾茲瑪瑞所駕駛的車子在剛停好後遭到空襲。

紐時分析監視器畫面，指出美軍可能是看到艾茲瑪瑞和一位同事把水桶罐放上車子，並且拿一台筆電給他老闆。西方支持的阿富汗政府垮台後，當地出現缺水情況。

親戚們表示，艾茲瑪瑞是總部位於美國加州的援助遊說團體「國際營養與教育」（Nutrition and Education International）的電機工程師，他和數以千計阿富汗人一樣曾申請赴美定居。

美方官員聲稱，無人機攻擊後出現爆炸，顯示當時目標車輛內有爆裂物。但紐時調查團隊指出，沒有第2次爆炸的證據，附近的大門只有一處凹痕，沒有明顯的額外爆炸跡象，例如牆壁被炸毀。

© 2021 AFP