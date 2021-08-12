駭客大盜竊加密貨幣168億 歸還部分動機令人疑

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（法新社巴黎12日電） 過去幾天，加密貨幣投資人被一名神秘駭客的古怪舉動給搞迷糊了。這名駭客竊走超過6億美元（約新台幣168億元），然後卻歸還了一部分。

駭客大盜之所以歸還金錢是因為他們是做好事，偷竊只是為了暴露資安漏洞的危險，還是他們只是意識到自己即將被逮？

駭客10日入侵加密貨幣交換平台Poly Network，犯下史上最大加密貨幣竊案之一。

今天以前，這些駭客已經返還了約3.42億美元，距離竊走的6億多美元還有一大段距離，不禁引發外界對他們動機的熱烈臆測。

這些偷兒在交易內嵌入的訊息，說他們是一片好意。

他們寫道，「我對金錢並未十分感興趣」，而且本來就「計畫奉還偷走的錢」。

比特幣和以太幣等加密貨幣市值合計近2兆美元，引起駭客們覬覦。

其中最轟動的是日本比特幣交易所Mt. Gox在2014年被竊走85萬比特幣，在當時相當於4.7億美元，如今價值驚人達380億美元。

2018年，另一家日本比特幣交易所 Coincheck 被駭近5億美元。

不過，在這兩起案件的情況，加密貨幣科技允許追蹤部分加密貨幣的下落，但對Mt. Gox來說，仍無法及時挽救公司。

追蹤被竊加密貨幣的專家亞歷山大 (Pawel Aleksander) 表示，竊賊通常會通過把錢分拆並四處移動來隱匿?跡，有時甚至動用數十萬筆連續交易。

亞歷山大的公司Coinfirm專門追蹤令人眼花撩亂的複雜區塊鏈交易，協助執法機構和投資人追回被竊資產。

雖然有部分加密貨幣迷讚揚入侵加密貨幣交換平台Poly Network的駭客是英雄，不過，其他人懷疑他們之所還錢，只是因為被盯上了。

儘管爆發這種令人嘆為觀止的竊案，以及可能會遭犯罪組織利用的疑慮，加密貨幣相關犯罪呈現下降趨勢。

資安公司 CipherTrace 本月公布的一份報告估計，去年全球加密貨幣犯罪損失為19億美元，低於2019年的45億美元。

不過，報告也提出警告說，去中心化金融（decentralised finance，defi）相關的駭客和欺詐行為攀升，令人不安。去中心化金融是加密融資的形式，其中包括貸款，目的在去除銀行等中介機構。

美國燃油管線營運業者殖民管線（Colonial Pipeline）5月遭網路攻擊，駭客拿到價值440萬美元的比特幣贖金，卻遭聯邦調查局（ FBI）追?到大部分比特幣並予以沒收。

然而，找回被竊的加密資產依舊不容易。

亞歷山大說:「加密犯罪活動經常涉及跨國。」

「通常受害者位於不同的司法管轄區，而交易所也在不同的司法管轄區註冊。」

專家說，對於遇駭的個人投資人來說，委託專人追蹤被竊資產是昂貴的選擇，往往遙不可及。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP