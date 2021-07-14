駭客REvil涉嫌發動勒贖攻擊 暗網網頁突斷線

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（法新社華盛頓13日電） 俄羅斯駭客組織REvil涉嫌於大約兩周前攻擊美國科技公司Kaseya，癱瘓全球數以百計企業，並勒索7000萬美元贖金，其「暗網」網頁今天斷線，令各界猜測是否為政府帶頭回擊。

網路安全公司「記錄未來」（Recorded Future）資安研究人員里斯卡（Allan Liska）在推特指出：「REvil看來已從暗網（dark web）消失了，它的網站已下線。」他說網站從格林威治時間5時左右起就當掉。

美國總統拜登（Joe Biden）上周才再次向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）示警勿窩藏網路罪犯，並說華府面對日益猖獗的勒贖網攻，可能採取行動。

過去就有分析家暗示，美國軍方的網戰司令部（Cyber Command）在面對國安威脅時，有能力回擊駭客，但目前為止對於此類行動並未有任何官方說法。

美國網路安全公司麥迪安（Mandiant）情報分析主管赫特奎斯特（John Hultquist）在電郵聲明指出，目前情況仍未完全揭露，但證據顯示，REvil已吃到苦頭，他們的基礎設施已同時被取下，可能是網頁經營人本身、或是業者或執法單位所為。

赫特奎斯特說：「若是被某種運作截斷，全部細節就可能永遠不會揭曉了。」

© 2021 AFP