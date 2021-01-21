騎士塞克斯頓一柱擎天 籃網3巨頭初合體就輸

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（法新社洛杉磯20日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網新3巨頭今天首度合體，但克里夫蘭騎士的塞克斯頓（Collin Sexton）轟進全場最高42分，第二度延長賽更宛若他個人秀，率騎士147比135擊敗籃網。

雖然籃網哈登（James Harden）繳出大三元，但塞克斯頓在第一次延長賽終了前1.2秒投進追平三分球，然後第二次延長又攻入全場42分中的15分，等於一己之力打垮對方。

這場比賽是哈登從休士頓火箭轉戰籃網後，與杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）組成的3巨頭首度合體。

厄文全場37分、哈登21分10籃板12助攻、杜蘭特則砍進全隊最高38分外帶12籃板，但仍不敵8人得分上雙的騎士。

騎士隊的土耳其球星奧斯曼（Cedi Osman）25分，替補的普林斯（Taurean Prince）也有17分，騎士板凳合力貢獻44分，輾壓板凳僅10分的籃網。

厄文先前因不明原因缺陣7場，又因被人拍到在一場家人慶生會未戴口罩，違反聯盟的新冠防疫規定挨罰5萬美元。不過厄文缺陣的7場比賽籃網贏了5場，此戰也不過是1月5日以來所吞的第3敗，籃網戰力依舊不容小覷。

© 2021 AFP