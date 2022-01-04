騙局堆砌的跌宕人生 女版賈伯斯跌落神壇

（法新社舊金山3日電） 才30歲，霍姆斯就靠着一手創立的生技公司Theranos身家億萬，儼然是科技界下一個明日之星；但官司發生得突然，隨之而來的身敗名裂與刑事控罪，最終讓曾經的風光化為泡影。

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霍姆斯（Elizabeth Holmes）今天被控共謀詐欺投資人，11項罪名中有4項成立，她大起大落的人生跌宕，令人思考她何以光環失色的同時，也不禁省思新創事業不那麼恰當的一面。

從讓人聯想起蘋果（Apple）創辦人賈伯斯（Steve Jobs）的深色高領毛衣，到她自加州知名學府史丹佛（ Stanford University）休學的背景，霍姆斯許多方面恰恰是矽谷既定的創業家形象。

但霍姆斯究竟是單純追夢失敗，如她在法庭宣稱那般，抑或她不過是善於吹噓，是懂得利用人耳根子軟遂行詐騙的高手，才是她這段發人深省的「神話」最根本的問題。

她的故事要從美國首都華盛頓說起，出生於國會職員母親與曾為能源公司安隆（Enron）主管父親的家庭，霍姆斯進入史丹佛後開始致力於尖端生技計畫，並在2003年、年方19之時，創辦了Theranos的前身。

霍姆斯能說服這麼多人掏腰包投資，她對事情全心投入的態度顯然扮演極大關鍵：還在大學時期，霍姆斯就申請了第一個專利；休學後，她還說服父母，讓她用學費存款創辦公司。

2010年底，霍姆斯替Theranos募得9200萬美元資金，矢言研發只靠幾滴血就可進行多種檢驗的機器。

接下來數年間，霍姆斯成立新聞捧為「美國公司史上最卓越的董事會」，不僅囊括前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）、前國防部長馬提斯（James Mattis）等大人物，還吸引媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）砸錢投資，而霍姆斯自己，則順理成章被捧成了當紅炸子雞，甚至還有媒體稱她是女版「賈伯斯」。

馬提斯先前意外現身法庭時表示，霍姆斯「敏銳、口才便給、意志堅定，讓我印象深刻」。

2014年Theranos再掀旋風，短短1年間，穿着高領毛衣的霍姆斯接連出現在「財星」（Fortune）、「富比世」（Forbes）等雜誌封面。

2014年，「富比世」以霍姆斯持有的半數Theranos股權估算她身家45億美元，是「富比世400最年輕的女性，最年輕的白手起家女性富豪」。

這樣的文章對Theranos投資人帶來巨大影響，創投投資人魯卡斯（Chris Lucas）就在出庭時表示，「財星」的報導讓他「自豪能參與其中，也對伊莉莎白（霍姆斯）感到驕傲」。

一時間，媒體一片歌功頌德，甚至誇張到丟出「賈伯斯有雄心壯志，霍姆斯志向卻更為遠大」這種論調；但報導熱潮過後，事情的發展卻未全如預期。

比方說，霍姆斯把大藥廠輝瑞（Pfizer）與先靈葆雅集團（Schering-Plough）的商標放在讚頌Theranos驗血技術的報告上，而後和投資人分享。她這種作法並未取得輝瑞與先靈葆雅集團許可，成為日後檢方主張她刻意誇大Theranos可信度，只為博取支持的論據。

霍姆斯的故事也讓外界質疑，為何她遭到起訴，矽谷其他奉行「弄假直到成真」等不當手段的科技公司執行長，卻得以全身而退。

時常批評科技界歧視的社群媒體平台Reddit前執行長鮑康如（Ellen Pao）在「紐約時報」（New York Times）投書說，這部分要歸咎於性別歧視。

鮑康如指出，共享辦公室業者WeWork的紐曼（Adam Neumann）和叫車服務公司Uber共同創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick）都靠炒作募資數以十億計美元，特斯拉（Tesla）被控存在種族和性別歧視，電子菸製造商Juul高層也發表關於電子菸的誤導言論。

她說，霍姆斯「身為Theranos執行長該為自身行為負責」，但「讓她為其涉及的重大不法扛責，卻不對據信有不法行為或不當判斷的大票男性究責，可謂性別歧視」。

© 2022 AFP