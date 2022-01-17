「驚聲尖叫」嚇嚇叫 北美票房拿第一

（法新社洛杉磯16日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天指出，派拉蒙新片「驚聲尖叫」（Scream）周末一舉登上北美票房冠軍，顯示恐怖片吸引力依舊，也終於把蜘蛛人拉下龍頭寶座。

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「驚聲尖叫」系列片最新章這個月14至16日海撈3060萬美元，金恩博士紀念日4天連假至17日結束時預料將達3500萬美元。

「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）下滑到第2名，雖交出霸佔1個月的票房龍頭寶座，但仍有2080萬美元（4天連假則有2600萬美元）進帳。這部片如今讓索尼在美加賺進7.04億美元，在國際吸金9.26億美元。

第3是環球老少鹹宜的「歡樂好聲音2」（Sing 2），票房830萬美元（4天1000萬美元）；第4是另外一部環球電影、諜報驚悚片「355：諜影特攻」（The 355），有230萬美元進帳（4天300萬美元）。

第5是間諜動作喜劇片「金牌特務：金士曼起源」（The King's Man），收入230萬美元（4天300萬美元）。

排名第6至第10的電影依序為：「龍與雀斑公主」（Belle），160萬美元（4天200萬美元）；「美國草根」（American Underdog），160萬美元（4天190萬美元）；「西城故事」（West Side Story）94.8萬美元（4天120萬美元）；「駭客任務：復活」 （The Matrix: Resurrections），81.5萬美元（4天100萬美元）；「甘草糖披薩」（Licorice Pizza），80萬美元（4天95萬美元）。

© 2022 AFP