高加索地區糾紛 亞美尼亞將亞塞拜然告上國際法院

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（法新社海牙16日電） 高加索地區的亞美尼亞今天將亞塞拜然一狀告上國際法院（ICJ），指控數十年來遭這個鄰國侵犯，包括去年於爭議地區納哥諾卡拉巴克（Nagorny Karabakh）的戰爭。

位於海牙（Hague）的聯合國司法機關國際法院在聲明指出，亞美尼亞當局呼籲法院採取緊急手段，「保護並維護亞美尼亞的權利」。

亞美尼亞指控亞塞拜然違反聯合國的「消除一切形式種族歧視國際公約」（ICERD）。

亞塞拜然外交部一名發言人表示，亞塞拜然將「堅決地」為自己辯護，並計畫提出反訴，指控亞美尼亞犯下一樣的行為。

亞美尼亞遞交的法律文件指出：「數十年來，亞塞拜然一直使亞美尼亞人遭受種族歧視，而亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）自己就帶頭這麼做。因為這種由國家支持的仇恨亞美尼亞政策，使亞美尼亞人一直遭受系統性歧視、大規模屠殺、折磨和其他虐待。」

同時，亞美尼亞當局表示，亞塞拜然涉嫌侵犯之舉，再次於去年9月的衝突浮出水面。

去年秋季這場因納哥諾卡拉巴克而起、為期6周的戰爭導致超過6500人喪命，高加索地區「雙亞」在俄羅斯斡旋下於11月停火。停火協議導致亞美尼亞放棄大片土地。

納哥諾卡拉巴克是亞塞拜然的一個自治區，當地主要人口為亞美尼亞人，但國際大多承認這個地區為亞塞拜然的一部分。

© 2021 AFP