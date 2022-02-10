高山滑雪奧運金牌父子檔 奧地利選手克紹箕裘

（法新社中國延慶縣10日電） 奧地利選手斯特羅茲曾退出國家代表隊，甚至還當過一段時間的交通警察。他今天效法他的父親，在北京冬奧贏得高山滑雪男子全能迴轉項目金牌。

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斯特羅茲（Johannes Strolz）今天以2分31.43秒奪冠。他的父親休伯特．斯特羅茲（Hubert Strolz）1988年也曾在卡加立冬奧鍍金。

挪威選手基爾德（Aleksander Aamodt Kilde）獲得銀牌，比斯特羅茲慢了0.59秒；加拿大選手克勞福 （James Crawford）拿下銅牌，比斯特羅茲慢了0.68秒。

奪冠是斯特羅茲非凡東山再起的高潮，他在世界盃的糟糕表現曾造成他退出要求嚴格的奧地利隊。

斯特羅茲說：「這對我來說意義重大，因為去年夏天我不在代表隊里，但我重新回到代表隊，再次得到全力支持。」

「尤其是有關我父親的歷史，這對我意義重大。每當我想到它，所有的照片和我父親的金牌，我很難不哭。這簡直是夢想成真。」

奧地利男子隊總教練普埃拉赫（Puelacher）說，斯特羅茲奪金是「驚人的」，而且他「從來沒有想過」。

普埃拉赫說：「他（斯特羅茲）有一段時間沒有在代表隊里，但他成功地回來了。至於獲得金牌，那又是另一回事了！」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

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