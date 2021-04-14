高盛和摩根大通首季獲利都創新高

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（法新社紐約14日電） 美國高盛集團（Goldman Sachs）和摩根大通集團（JPMorgan Chase）今天公布首季獲利雙雙創高，當中高盛旗下跨部門展現強勁表現，來自全球交易的營收創10多年來最高。

高盛集團今天公布第一季獲利68億美元，是上年同期獲利的4倍以上，營收則增加一倍以上來到177億美元，雙雙創下季報紀錄。

高盛表示，強勁的股票公開發行和熱絡的併購活動都帶動投資銀行業務的強勁表現。同時高盛替客戶承銷股票和債券發行方面的手續費營收也攀升。

高盛來自全球市場的營收攀升47%，來到76億美元，改寫2010年以來高點。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon） 表示：「我們和客戶通力合作準備迎接疫情後的世界，以及更穩定的經濟成長。」

另外一家美國大型銀行摩根大通集團（JPMorgan Chase）今天也公布首季財報。

摩根大通第一季獲利143億美元，約上年同期的5倍左右。這次的財報數據包括稍早基於憂心疫情導致的壞帳所提列的52億美元。

摩根大通第一季營收達332億美元，較上年同期成長14%。

摩根大通是美國資產排名第一的銀行，首季企業和投資銀行業務表現特彆強勁，主要歸功於顧問費用大幅攀升，以及和金融市場交易有關的手續費飆增等因素。

© 2021 AFP