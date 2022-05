高談「如何謀殺親夫」 美懸疑小說家成殺夫嫌犯

(法新社洛杉磯18日電) 美國1名撰寫「如何謀殺親夫」(How To Murder Your Husband)部落格的懸疑小說作家最近在美國出庭,罪名是…謀殺親夫。

此案充滿經典偵探小說元素:龐大的保險理賠金、一文不名且自稱失憶的嫌犯、消失的兇器、似乎當場拍到犯人的監視器畫面。

對小說家布羅菲(Nancy Crampton Brophy)而言,這可不是她的最新作品,而是俄勒岡州法庭上的真實案件。

曾出版「嫁錯郎」("The Wrong Husband, 暫譯)、「不對的愛人」(The Wrong Lover, 暫譯)等「錯誤從未如此美妙」(Wrong Never Felt So Right, 暫譯)系列小說的布羅菲被控槍殺夫婿。事發前,她曾在eBay購買行兇槍枝的槍管。

檢方表示,現年71歲的布羅菲平常連繳房貸都有問題,卻有錢可以投保多張人壽保險,讓她在先生有了萬一時,可以拿到140萬美元理賠金。

「俄勒岡人報」(Oregonian)今天報導,布羅菲本周在波特蘭站上證人席時振振有詞地說:「丹恩(Dan)在的時候,我的財務狀況比較好,比他不在的時候好。」

「我倒要問問你,我有什麼動機?你這樣編輯會笑着說:『我覺得你應該多花點心思寫這篇報導,你漏洞百出。』」

檢察官歐佛斯垂特(Shawn Overstreet)表示,監視器拍到2018年6月2日布羅菲的迷你廂型車停在俄勒岡廚藝學院(Oregon Culinary Institute)外,和她先生在教室被槍殺的時間幾乎吻合。

歐佛斯垂特說:「你先生被殺當時你人在那裡…兇手拿着你持有的那款槍,而現在那槍神秘消失了。」

布羅菲告訴法庭,不記得去過那裡,但應該去過;她堅稱,監視器畫面拍到她現身那個地區,是因為她為了構思故事內容,開車閑晃找靈感。

63歲的丹尼爾布羅菲(Daniel Brophy)當天上午被準備上課的學生髮現陳屍教室內,身中兩槍。

調查人員表示,這起案件使用的葛洛克(Glock)手槍槍管,是嫌疑人在eBay購入。

但這個槍管已不知去向,警方耗費大批人力搜索,依舊一無所獲。

布羅菲坦承買過這把手槍,但她說那是為了讓先生去山上采香菇防身而購入,至於遺失的槍管則是為了一本尚未完成的小說而購買。

布羅菲的「如何謀害親夫」(How To Murder Your Husband)部落格現在仍可登入閱讀,她的書也還可以在亞馬遜(Amazon)上買到。檢方表示,布羅菲在夫婿身亡前面臨財務問題,卻仍持續繳納10張人壽保險的保費。

這個部落格討論擺脫配偶的方法和動機,像是可以因此拿到錢,還有使用槍枝等等。

她在部落格中寫道:「我的確知道,人被逼到一個程度,都會有殺人的念頭。」

此案4月初開庭,目前持續審理當中。(譯者:鄭詩韻/核稿:陳政一)

