高通膨撼動拜登執政 共和黨炮轟民主黨支出計畫

（法新社華盛頓14日電） 美國的高通膨不見盡頭，雜貨、汽油等物價飛漲，讓民主黨的立法、施政面臨難關，拜登政府強調通膨是疫情相關的全球性問題，並非政府財政計畫所致。

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在汽油和其他商品成本飆漲帶動下，美國消費者物價指數（CPI）上周創下31年來最大年增率，引發各界擔憂，共和黨早將炮口對準民主黨的重磅財政方案，認定拜登端出的大規模支出計畫引發通膨熾烈。

白宮國家經濟會議（NEC）主任狄斯（Brian Deese）上國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）說：「當前通膨率無疑很高，也正衝擊美國民眾荷包。但重要的是我們必須考量前因後果，當拜登總統上任時，我們早已面臨全面性的經濟危機。」

拜登明天將簽署1兆美元的基礎建設法案生效，預計向各州和地方政府撥款數十億，用以修復老舊的橋樑、道路並擴大網路寬頻服務數以百萬計美國民眾。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）和狄斯分別上電視滅火，告訴外界他們預期基建計畫與後續規模1.75兆美元的「重建美好未來」（Build Back Better）國內支出和氣候投資法案，將有助降低通膨。

狄斯另在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」（State of the Union）說：「我們不斷重申，疫情與經濟息息相關，必須迫切採取行動。」他指出疫情導致全球供應鏈阻塞，是引發通膨的主因之一。

高通膨吃掉薪資成長為拜登帶來政治風險，美國民眾對經濟益發焦慮也讓拜登支持率下探，一路由6月的50%下滑到如今的41%。通膨壓力擴大也可能使美國聯邦準備理事會（Fed）的溝通複雜化；Fed本月仍重申目前的高通膨「料將只是暫時」。

葉倫先前曾說，如果疫情持續緩解，預期物價將於明年下半年恢復正常。

她說：「經濟和通膨始終與疫情脫不了干係。如想降低通膨，我認為繼續在抗疫方面取得進展，是我們所能做的最重要事情。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）

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