高齡志工盡己力助東奧順利進行

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（法新社東京3日電） 日本以人口老化聞名，如今更藉這項特點維持東京奧運運作，賽會中有些志工已高齡90歲，他們依然無懼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，盡自身力量助東奧順利進行。

本屆東奧是日本自1964年後首度主辦夏季奧運，賽會志工加藤（Takashi Kato）眼中噙滿淚水地回憶起童年。他說，母親在觀看1964年東京奧運開幕式時，落下了眼淚，這也是他第一次見到母親哭泣。

加藤的雙親歷經第二次世界大戰，戰後20年日本主辦了奧運，對他母親而言，1964年東奧的意涵超越了運動本身，也在加藤心中埋下參與本屆東奧志工工作的種子。

今年62歲的加藤是退休數學老師，與部份志工相比，他算稱得上是「年輕人」。

東京奧運暨帕運組織委員會表示，本屆奧運和帕運志工共有約7萬1000人，其中1萬5000人為60歲（含）以上，更有139名高齡80多歲、3名90多歲的長者，投入志工行列。

法新社報導，這屆東奧有如此多老年志工令人震驚，因為以往無酬勞的奧運志工大多是由年輕人擔任。

加藤說，他也曾憂心，擔任奧運志工是否會讓他陷入感染COVID-19的風險，「但我得出的結論是，我應該堅持初衷，我決心做一名志工」。他並表示希望能在2024年巴黎奧運，再次擔任志工。

根據官方統計，日本是全世界人口老化最嚴重的國家，65歲以上長者約佔總人口28%。

© 2021 AFP