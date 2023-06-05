巴黎香榭麗舍大道變身露天大課堂

法國

周日（6月4日），巴黎香榭麗舍大道被改成一間巨型教室，數千人在這裡參加了一場大型聽寫活動。這次文化活動，收到了超過五萬份申請，這在世界上是首創，在報名者中，隨機抽取了5100名10到92歲的人分三次，參加在豎立了一塊 102 平方米的黑板，6600平米可容納 1779 張課桌的露天大教室里的聽寫活動，活動由作家拉希德·桑塔基（Rachid Santaki）擔任司儀。

2023 年 6 月 4 日，在巴黎著名的香榭麗舍大道上，為打破“世界上最大聽寫”記錄的參與者正在 等待聽寫開始，香榭麗舍大道變成了一個巨大的露天教室。

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第一段聽寫選自十九世紀著名作家都德 (Alphonse Daudet) 的短篇集《磨坊書簡Lettres de mon moulin》中的一篇《教皇的騾子》中的一段，由無國界圖書館協會的記者兼主席奧古斯丁·特拉佩納爾 (Augustin Trapenard) 朗讀。

另外兩篇文章是由作家兼記者凱瑟琳·龐科爾 (Katherine Pancol) 朗讀的當代作品，以及橄欖球運動員皮埃爾·拉巴丹 (Pierre Rabadan)朗讀的體育類文章。

周日下午 2 點 15 分，巴黎著名的大街上一片寂靜。各年齡段的參加者手執圓珠筆、認真地伏案書寫。但聽寫開始幾分鐘後，10 歲的薩姆森就“放棄了”。他覺得聽寫好難，因為速度太快了。”

20 分鐘後，聽寫結束，這讓 42 歲的阿德里安·布林德 (Adrien Blind) 如釋重負，他表示：“通過這次練習，我記起了隨着時間流逝而忘記的壓力、擔心，那些學生時期的感覺”。在旁邊，他上小學5年級的兒子很是沮喪，在班上成績最好之一的他，聽寫的卷子幾乎是空白的，小傢夥說：“聽寫幾乎是不可能的！這是為成年人準備的聽寫”。

一位65歲的退休老者Touria Zerhouni在自我糾錯時發出了歡呼。她高興地說“我只犯了兩個錯！我還以為會錯得更多呢！”。

法國政治人物馬克·安托萬·賈梅（Marc-Antoine Jamet）表示：香街大聽寫活動（ La grande dictée des Champs ）是一個測試拼寫能力的機會，也是慶祝法語的機會，他說：“聽寫是人們共同生活的工具。它讓人們聚集在一起”。