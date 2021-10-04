魏金斯改變心意 勇士總教練：已打疫苗

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（法新社舊金山3日電） 先前不願接種COVID-19疫苗的美國職籃NBA金州勇士前鋒魏金斯（Andrew Wiggins），如今改變心意打了疫苗，因此本季將能在主場出賽。

魏金斯過去曾表示不想接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但由於勇士主場加州舊金山的公共衛生單位之前宣布，任何12歲以上民眾必須完整接種疫苗才能參加舊金山各項室內活動，這使得魏金斯能否順利上場打球受到質疑。

柯爾（Steve Kerr）在勇士練球後說：「魏金斯已經打了疫苗，他今天剛告訴我。他對我們對外承認此事沒有意見，而這件事也就到此為止，我不會再回答其他相關問題。」

魏金斯如果因為不遵守地方強制接種COVID-19疫苗規定而無法出賽，就無法領到缺陣當天的薪水。魏金斯上周被記者問到此事時表示，既然可能領不到薪水的人是他，怎麼處理此事就是自己要面對的問題，與記者無關。

26歲的魏金斯曾以宗教理由申請疫苗接種豁免，但遭NBA否決。

紐約也有類似防疫規定，意味着紐約尼克、布魯克林籃網球員都必須接種疫苗才能在主場出賽。這對籃網球星厄文（Kyrie Irving）來說，恐怕將是個問題。

厄文一直沒有對外說明自己是否打了疫苗。除非他已捲袖打了疫苗，否則將無緣在自家主場披掛上陣。

NBA約90%的球員已經施打疫苗，但還是有些人拒打疫苗，或不願說明他們是否接種過疫苗。

目前無法確定魏金斯是打哪種疫苗，但若他接種的是單劑型的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗，就可以為勇士出賽，且不會錯過任何一次練球，或10月21日勇士在主場對上洛杉磯快艇的的第一場季前熱身賽。

柯爾表示，勇士隊疫苗覆蓋率以達100%，或至少是接近100%，也預料魏金斯將可在明天對上波特蘭拓荒者的熱身賽上場。

© 2021 AFP