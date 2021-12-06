魔法滿屋威力依舊 續稱霸北美票房

（法新社洛杉磯5日電） 追蹤票房數字的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天指出，迪士尼動畫音樂奇幻片「魔法滿屋」（Encanto）持續雄霸北美票房冠軍寶座，周末估計進帳1270萬美元。

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音樂劇「漢密爾頓」編劇林曼努爾米蘭達（Lin-Manuel Miranda）參與配樂的「魔法滿屋」，講述哥倫比亞山區一個魔法家族之中，只有女兒米拉貝兒（Mirabel）沒有這項天賦，最後卻靠她救了大家。

「魔鬼剋星」系列片最新章，索尼出品的「魔鬼剋星 未來世」（Ghostbusters: Afterlife）3日至5日的票房約1040萬美元。

英國大導演雷利史考特（Ridley Scott）最新犯罪劇情片「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）以680萬美元成績位居第3。這部片是以成年人當作目標觀眾，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間許多較年長觀眾不願外出情況下，這樣的表現稱得上強健。

「耶誕節與上帝所揀選的人：信使」（Christmas with the Chosen: The Messengers，暫譯）以410萬美元收入排第4；迪士尼/漫威超級英雄片「永恆族」（Eternals）有390萬美元表現，排第5。

而收入第6至第10名的電影依序為：「惡靈古堡首部曲：拉昆市」（Resident Evil: Welcome to Raccoon City），270萬美元；「沙丘」（Dune），180萬美元；「大紅狗克里弗」（Clifford the Big Red Dog），180萬美元；「王者理查」（King Richard），120萬美元；「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage），100萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳政一）

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