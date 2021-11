魔鬼剋星 未來世 北美票房奪第一

(法新社洛杉磯21日電) 追蹤票房數字的北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天指出,從家庭娛樂片變古怪超自然片的「魔鬼剋星 未來世」(Ghostbusters: Afterlife),3天周末進帳4400萬美元,搶下北美票房一哥寶座。

周末排名第2的是上周冠軍、迪士尼/漫威超級英雄片「永恆族」(Eternals),19至21日期間有1080萬美元進帳。

排名第3的是上周亞軍、自童書改編的「大紅狗克里弗」(Clifford the Big Red Dog),票房810萬美元。

改編自網壇超級巨星大小威廉絲真人真事,由威爾史密斯(Will Smith)扮演這對姊妹花父親理查的新片「王者理查」(King Richard),上映的第1個周末雖站上第4名,票房卻僅僅570萬美元,部分原因可能是在HBO Max同步上線。

排名第5的是上周排名第3的科幻片「沙丘」(Dune),票房310萬美元。

而本周收入第6至第10名的電影依序為:「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage),280萬美元;「007:生死交戰」(No Time to Die),270萬美元;「法蘭西特派周報」(The French Dispatch),97萬美元;「貝爾法斯特」(Belfast,暫譯),94萬美元;「天兵阿榮」(Ron's Gone Wrong),88.8萬美元。

© 2021 AFP