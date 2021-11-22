魔鬼剋星 未來世 北美票房奪第一

（法新社洛杉磯21日電） 追蹤票房數字的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天指出，從家庭娛樂片變古怪超自然片的「魔鬼剋星 未來世」（Ghostbusters: Afterlife），3天周末進帳4400萬美元，搶下北美票房一哥寶座。

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周末排名第2的是上周冠軍、迪士尼/漫威超級英雄片「永恆族」（Eternals），19至21日期間有1080萬美元進帳。

排名第3的是上周亞軍、自童書改編的「大紅狗克里弗」（Clifford the Big Red Dog），票房810萬美元。

改編自網壇超級巨星大小威廉絲真人真事，由威爾史密斯（Will Smith）扮演這對姊妹花父親理查的新片「王者理查」（King Richard），上映的第1個周末雖站上第4名，票房卻僅僅570萬美元，部分原因可能是在HBO Max同步上線。

排名第5的是上周排名第3的科幻片「沙丘」（Dune），票房310萬美元。

而本周收入第6至第10名的電影依序為：「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage），280萬美元；「007：生死交戰」（No Time to Die），270萬美元；「法蘭西特派周報」（The French Dispatch），97萬美元；「貝爾法斯特」（Belfast，暫譯），94萬美元；「天兵阿榮」（Ron's Gone Wrong），88.8萬美元。

© 2021 AFP