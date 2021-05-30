鮑爾生涯季後賽新高29分 拓荒者系列賽扳平金塊

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（法新社波特蘭29日電） 鮑爾今天砍下生涯在季後賽最高的29分，助美國職籃NBA波特蘭拓荒者以115比95擊敗丹佛金塊，這讓雙方在季後賽首輪以2比2戰成平手。

NBA西區第6種子拓荒者今天在主場迎戰第3種子金塊，金塊在7戰4勝制的季後賽首輪打完3場後，以1比2落後金塊。

鮑爾（Norman Powell）此役15次出手命中11球，包括三分球4投全進，轟下全場最高29分，創下生涯在季後賽單場得分新高。除了鮑爾之外，麥卡倫（CJ McCollum）也為拓荒者貢獻21分，里拉德（Damian Lillard ）有10分、8籃板、10助攻的表現。諾基奇（Jusuf Nurkic）、安東尼（Carmelo Anthony）分別進帳17分、12分。

約基奇（Nikola Jokic）此役得分仍是金塊全隊最高，但他僅獲16分，另抓下9個籃板。坎帕佐（Facundo Campazzo）和替補的莫里斯（Monte Morris）分別獲得12分，格林（JaMychal Green）則有11分入袋。

金塊今天三分線外44次出手命中13球，命中率2成95，不如拓荒者的3成64，整體投籃命中率僅3成4，也遠不及拓荒者的5成，是輸球的一大關鍵。

金塊、拓荒者目前在系列賽2比2平手，且兩隊在自己的主場都獲1勝1敗，主場優勢並不明顯，雙方在系列賽第5戰，將回到金塊主場交手。

© 2021 AFP