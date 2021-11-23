鮑爾續掌聯準會 拜登贊：他是適當人選

（法新社華盛頓22日電） 美國總統拜登今天提名68歲的鮑爾（Jerome Powell）續任聯邦準備理事會（Fed）主席職務，表示鮑爾是領導聯準會並對抗國內通膨破紀錄飆升的「適當人選」。

廣告 繼續瀏覽後續

這項人事案接下來將送交聯邦參議院表決，預料能順利通過，結束市場數周來對聯準會主席人選的臆測。外界近來頻頻猜測拜登是否會提名共和黨籍的鮑爾續任主席，還是會聽取民主黨左翼人士的意見，提名其他人選取代鮑爾，例如59歲的聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）。

拜登最終選擇讓鮑爾續掌聯準會，並擢升布蘭納德擔任副主席職務，取代現任副主席克拉里達（Richard Clarida）。兩人未來4年將面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後時期貨幣政策正常化，以及明年可能開始升息等重大挑戰。

拜登在白宮一場活動中與鮑爾和布蘭納德同台時表示，在鮑爾協助下，飽受重創的美國經濟復蘇速度超乎預期，在恢復被疫情摧毀超過2000萬個就業機會方面也取得進展。

拜登說：「我相信賈伊（Jay，鮑爾的昵稱）是合適人選，他能幫助我們度過難關，完成那些任務，同時解決通貨膨脹威脅和其對我們經濟和家庭帶來的影響。」

鮑爾承諾將動用「我們的工具，來支撐經濟與強勁的勞動力市場，並防止更高通膨成為常態」。

鮑爾是由前總統川普指派擔任任期4年的聯準會主席，2018年走馬上任，任期明年2月屆滿。

現任財長葉倫（Janet Yellen）告訴CNBC頻道，她相信鮑爾和布蘭納德將「獲得國會和公眾廣泛支持，可期望他們日後將有更加傑出的表現」。

拜登說，他決定任命共和黨籍主席和民主黨籍副主席，是因為「兩黨廣泛支持很重要，尤其是當國家陷入現在這般政治分裂的時期」。

隨着美國正積極對抗極端天氣事件和提升綠色能源使用比例，拜登也呼籲聯準會「成為全球央行應對氣候相關金融風險的領頭羊」。

白宮表示，聯準會理事會還有3席空缺待填補，包括一名負責銀行監管作業的副主席，拜登將在12月初公布相關提名人選。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2021 AFP