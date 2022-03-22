鮑爾：若平抑物價有必要 聯準會可擴大升息幅度

（法新社華盛頓21日電） 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾今天表示，若比上周調升一碼更大幅的升息，是遏止通貨膨脹「明顯過高」的必要之舉，聯準會準備好這麼做。

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鮑爾（Jerome Powell）對美國全國企業經濟協會（National Association for Business Economics）致詞時表示：「若我們做出結論，認為在一場或多場政策會議中，更積極將聯邦基金利率調升不只25個基點是合適的，我們就會這麼做。」

鮑爾指出，在俄羅斯入侵烏克蘭前，通膨即已日益嚴重；如今物價面臨新的上漲壓力，供應鏈也更吃緊，影響可能外溢到美國經濟。

鮑爾說，「顯然有必要加緊腳步」移除疫情期間聯準會針對美國經濟提供的振興措施，但若達成目標需要收緊政策，聯準會準備好超越「中立」。

聯準會上周升息，被視為連串行動的第一槍，多位決策者都表示，有意願或有必要採取更大動作。

鮑爾說，主要問題在於遏止物價，他反對聯準會通膨目標從2%調高至3%的想法。

他說：「通膨太高了，我們有必要的工具，會用來恢復物價穩定。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張正芊）

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