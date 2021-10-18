麥加大清真寺首度鬆綁社交距離 信徒聚集祈禱

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（法新社麥加17日電） 沙烏地阿拉伯伊斯蘭聖城麥加的大清真寺圍繞天房而建，這一穆斯林必訪之地今天鬆綁防疫規範，工人們拆除了指示民眾保持社交距離的地板標記，信徒摩肩接踵祈禱的場面得以再現。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導：「這符合放寬預防措施，並允許朝覲者和遊客全面進入大清真寺的決定。」

當地今天早上的照片和影片顯示，大清真寺（Grand Mosque）有一排排信徒並肩祈禱，這是自去年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來首見。

雖然取消了社交距離規範，當局表示，訪客必須完整接種疫苗，在清真寺內得戴着口罩，天房（Kaaba）則仍不對外開放。

沙烏地阿拉伯8月宣布，將開始允許已打疫苗的外國信徒入境參加副朝覲（Umrah）。副朝覲無特定日期，通常吸引全球數以百萬計穆斯林參與。

7月時，僅有大約6萬名接種疫苗的民眾獲允許參加規模大幅縮小的年度朝覲（Hajj）。

COVID-19疫情不僅嚴重擾亂穆斯林的朝聖之旅，也對沙烏地阿拉伯當局造成影響；朝覲和副朝覲是沙國關鍵收入來源，每年可帶來高達120億美元的收益。

© 2021 AFP