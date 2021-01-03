麥康奈住家慘遭塗鴉 裴洛西宅邸被潑假血擺豬頭

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（法新社華盛頓3日電） 美國媒體報導，美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）和聯邦眾議院民主黨籍議長裴洛西（Nancy Pelosi）的住家分別被人蓄意破壞，慘遭塗鴉、潑假血和擺豬頭。

相關報導指出，麥康奈位於肯塔基州路易維爾（Louisville）的住家前門和窗戶上，被人寫下「我的錢在哪」、「密契（麥康奈）殺死窮人」等字句。

根據地方新聞頻道WAS11，路易維爾都會警察局表示，事發於當地時間2日清晨5時（台灣時間2日晚間6時）左右。目前還不清楚當時有沒有人在家。

麥康奈形容這些塗鴉是「偏激耍脾氣的行為」，他說：「破壞他人財產和訴諸恐懼的政治，在我國社會沒有立足之地。」

裴洛西位於加州舊金山（San Francisco）的住家外，2日則出現一顆豬頭和假血，車庫門還被噴上2000美元遭畫除的字樣，以及「取消租金！」「我們什麼都要！」等字句。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，舊金山市警察局特別調查小組正在釐清案情。

美國國會去年激烈辯論一項2019冠狀病毒疾病（COVID-19）振興援助案，終於在12月下旬通過眾人盼望的9000億美元疫情紓困方案。

民主黨人掌控的眾議院28日又通過把個人紓困支票金額從600美元調高至2000美元，但共和黨掌控的參議院不顧總統川普（Donald Trump）憤怒要求，尚未同意加碼。

© 2021 AFP