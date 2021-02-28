麥當勞考慮局部出售AI子企業Dynamic Yield

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（法新社華盛頓27日電） 連鎖速食業巨擘麥當勞和2年前買下的消費者數位服務新創企業DynamicYield今天雙雙證實，麥當勞正考慮將Dynamic Yield局部出售。

麥當勞（McDonald's）原本冀望透過DynamicYield的人工智慧（AI）服務，對消費者提供個人化的數位促銷訊息，例如依據一天不同時間、天氣和等待時間等資訊來變化。

Dynamic Yield創辦人暨執行長阿格蒙（LiadAgmon）對法新社發表聲明，證實「華爾街日報」早前報導的消息。他表示，將公司局部出售的話題「從一開始就討論過，如今感覺上是探索這個可能性的正確時機」。

麥當勞2019年以3億多美元（約新台幣84億多元）價格買下Dynamic Yield，是麥當勞數年來最大手筆收購案。當時麥當勞高層將這起交易形容為公司數位化策略的重要一步。

麥當勞今天提供給法新社的聲明稿表示，他們已將Dynamic Yield的技術運用在全球多個市場，並會繼續這麼做。此外，麥當勞還將繼續測試「新的接觸方式」，以加強滿足客戶不斷變化的需求。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

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