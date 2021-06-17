黃蜂後衛波爾 獲NBA新人王殊榮

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（法新社紐約16日電） 黃蜂後衛拉米羅．波爾技壓灰狼的選秀狀元愛德華茲、國王的哈利伯頓，獲得NBA年度最佳新秀獎殊榮。

19歲的拉米羅．波爾（LaMelo Ball），2019-2020 球季曾到澳洲職籃「國家籃球聯賽」（ National Basketball League, NBL）打球，在2020年美國職籃NBA選秀會上，被夏洛特黃蜂以第1輪第3順位選上。

波爾本季為黃蜂打了51場比賽，平均每場比賽可獲15.7分、6.1助攻、5.9籃板、1.59抄截，在助攻、抄截上的成就，在所有新秀中排名第一。

波爾獲得84張第1名選票，拿下465分。在100名全球體育記者、作家、播報員的投票中，獲得第1名選票可拿5分、第2名選票可得3分、第3名選票可獲1分。

明尼蘇達灰狼的選秀狀元愛德華茲（Anthony Edwards） 獲得15張第1名選票，拿下309分；沙加緬度國王的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則獲114分。

波爾的菜鳥球季表現出色，他曾在1月黃蜂對上亞特蘭大老鷹的比賽拿下大三元，成為NBA史上締造大三元的最年輕球員。

另一場他表現精彩的比賽，是2月黃蜂對上猶他爵士的比賽，當時他獨拿了34分。

© 2021 AFP