黎巴嫩國會大選結果 真主黨陣營失利

（法新社貝魯特17日電） 黎巴嫩今天公布的官方選舉結果顯示，什葉派「真主黨」（Hezbollah）及其盟友失去在黎巴嫩國會的多數席次優勢，獨立候選人則意外取得突破。

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黎巴嫩內政部在投票結束兩天後宣布上述完整結果，意味沒有單一陣營能控制128席議員組成的國會。觀察人士擔心這種僵局將開啟一段緊繃的政治紛擾時期。

這次國會選舉是黎巴嫩歷經史上最慘經濟危機，以及2020年貝魯特（Beirut）港口大爆炸後的第一場大選，被視為國際貨幣基金（IMF）提供紓困的先決條件。

在即將卸任的議員中，大約有70人支持伊朗力挺的真主黨及其主要盟友，但現在該陣營人數將少於65人，席次未過半。

未來他們在國會中的最大勁敵，將是由前軍事強人季吉（Samir Geagea）領導的基督教政黨「黎巴嫩力量」（Lebanese Forces），該黨在一波反真主黨運動的支持下斬獲更多席次。

至於秉持2019年反建制抗議價值觀來角逐國會的改革派新面孔，表現則出乎許多人預期。至少13名支持2019年抗議活動的獨立候選人贏得席次，其中12人將成為新科議員。

這些無黨派議員，連同其他時而支持當年抗議活動要求的未結盟議員，可能會在新一屆國會影響重要職位的人事任命。

© 2022 AFP