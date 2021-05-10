黎巴嫩外彙局部鬆綁 央行：有條件開放美元提款

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（法新社貝魯特9日電） 黎巴嫩2019年秋季以來外彙管制，各銀行儲戶受限使用美元存款或將美元轉帳國外，黎國中央銀行今天宣布，「有條件」開放儲戶使用部分的外彙存款。

黎巴嫩深陷自1975-1990年內戰以來最嚴重的經濟危機，國內目前有半數以上人口處於貧窮境況。

官方自1997年將黎巴嫩鎊彙率釘住1507鎊兌1美元，而在黑市上，彙率已經貶值逾85%。

自2019年秋季，黎巴嫩各銀行大致上已不讓儲戶使用美元存款或將美元轉帳國外，儲戶不得不轉往黑市購買外彙。

美元儲戶要使用自己的存款，須以3900鎊兌1美元彙率換成黎巴嫩鎊。

目前黑市交易為1美元兌1萬2500黎巴嫩鎊。

央行今天宣布，正在（與黎巴嫩貸方）協商一項機制，在新制之下，各銀行可開始漸讓客戶使用自己的存款...以所有種類的貨幣。」

央行說，計畫會「從6月30日開始」延伸實施一段未特定時間，但會在「合法取得的條件下」適用。

有關資金管控草案長久以來一直遭擱置，一名央行消息人士告訴法新社說，上述有條件開放使用外彙，意味國會將會通過資金管控法。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP