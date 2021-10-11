黎巴嫩燃料短缺 重要儲油槽又冒大火

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（法新社黎巴嫩薩拉尼11日電） 黎巴嫩南部的重要燃料儲存設施今天發生火警，在國家深陷燃料嚴重短缺之際引發擔憂，所幸根據黎巴嫩官員推文，火勢已被控制下來。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，一座位於薩拉尼（Zahrani）的汽油儲存槽爆發大火，現在還不清楚起火原因。

黎巴嫩總理辦公室引述能源部長法亞德（Walid Fayad）的說法推文，火勢已被控制下來。

這些儲存設施位於首都貝魯特（Beirut）南方約50公里，目前未傳出傷亡消息。

法新社攝影記者目擊儲存槽上方冒出火舌，濃濃黑煙直衝天際。軍方封鎖出入該設施的道路，包括連接貝魯特與黎巴嫩南部的重要公路。現場還有消防車努力灌救，避免大火波及鄰近儲存槽。

附近農地一名工人告訴法新社，爆發火勢之前，他曾聽見巨響。

薩拉尼燃料儲存設施供應黎巴嫩15%的燃油。

這個地中海國家正面臨1850年以來全球最嚴重的其中一場經濟危機，且近幾個月來，難以替國內電廠進口足夠燃油。

黎巴嫩人這幾個月每天只能獲取1至2小時由國家提供的電力，9日還經歷電網停擺事件。

© 2021 AFP