黎智英和蘋果日報從業人員 獲新聞自由金筆獎

（法新社香港2日電） 世界新聞出版協會將新聞自由金筆獎頒給香港壹傳媒集團創辦人黎智英及被迫停業的香港「蘋果日報」從業人員，表彰他們為了捍衛新聞自由犧牲的精神。

廣告 繼續瀏覽後續

香港之前最受歡迎的親民主報紙蘋果日報，因為被指控涉嫌違反港區國安法，遭當局凍結資產後，於6月停刊。

蘋果日報因為支持外國政府制裁中國，蘋果日報創辦人黎智英和數名高層人員與編輯，被控勾結外國勢力，遭到拘捕。

世界編輯人論壇（World Editors Forum）主席費南德茲（Warren Fernandez）表示，今年的自由金筆獎凸顯了香港新聞從業人員面臨越來越多限制的「恐懼和挑戰」。

創立於1961年的自由金筆獎，每年會頒發給對捍衛和促進新聞自由有傑出貢獻者。

費南德茲昨天在線上頒獎典禮表示：「（蘋果日報）出版人遭監禁、總編輯和他的高層同事被捕、新聞編輯室遭關閉、報紙也停刊，2021年金筆獎對上述事項予以表彰並反思。」

代表領獎的黎智英兒子黎崇恩（Sebastien Lai）表示，由於蘋果日報停刊，加上香港新聞自由持續遭打壓，「在黑暗中發光的人將越來越少」。

世界新聞出版協會（World Association of News Publishers）表示，黎智英「勇於批評北京，且高調支持民主運動」。

© 2021 AFP