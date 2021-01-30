黑命關天基金會獲瑞典人權獎

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社斯德哥爾摩29日電） 非裔人士維權運動「黑命關天」帶起國際民權風潮，黑命關天全球網絡基金會（Black Lives Matter Global Network Foundation）今天獲得瑞典歐洛夫．帕爾梅人權獎。

主辦單位瑞典歐洛夫．帕爾梅人權獎（Olof Palme human rights prize）發表聲明指出，這個基金會之所以受到表彰，是因提倡「世界各地反對警方暴行與種族暴力的公民不服從和平運動」。

根據聲明，2013年在美國成立的黑命關天全球網絡基金會，「以獨一無二的方式彰顯非裔美國人所受到的磨難痛苦與憤怒」。

美國去年發生包括非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警員單膝壓頸致死、在自宅遭警槍殺的泰勒（Breonna Taylor）多起類似事件後，黑命關天的維權運動去年夏天取得國際性的突破發展。

人權獎主辦單位表示，光是美國就估計有多達2000 萬人參與「黑命關天」運動，在全球也有好幾百萬人響應。

「這凸顯出種族主義和種族暴力不僅僅是美國社會的問題，而是全球性的問題。」

歐洛夫．帕爾梅基金會每年頒發人權獎與10萬美元獎金，這個獎是紀念瑞典社會民主黨籍的首相歐洛夫．帕爾梅。直言不諱的國際人權倡議者帕爾梅，越戰期間多次譴責美國侵略越南，也曾嚴厲指責蘇聯入侵阿富汗，於1986年在斯德哥爾摩遇刺身亡。

© 2021 AFP